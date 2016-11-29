Ördek başına 700 lira ceza!

Edirne'nin İpsala İlçesinde dün jandarma ekipleri yasak av yapan kişileri yakalamak için harekete geçti. İlçeye bağlı Ahır Köyü'nde H.K. isimli bir kişinin avcılık pulu ve avlanma izni olmadan ruhsatsız tüfekle 5 yaban ördeği avladığını tespit edildi. Avlanan yaban ördekleri ve H.K.'ye ait ruhsatsız av tüfeğine el konulurken, H.K.'ya İpsala Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce 3 bin 500 lira idari para cezası kesildi.