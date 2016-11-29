Ördek başına 700 lira ceza!

Edirne'nin İpsala İlçesinde dün jandarma ekipleri yasak av yapan kişileri yakalamak için harekete geçti. İlçeye bağlı Ahır Köyü'nde H.K. isimli bir kişinin avcılık pulu ve avlanma izni olmadan ruhsatsız tüfekle 5 yaban ördeği avladığını tespit edildi. Avlanan yaban ördeklerive H.K.'ye ait ruhsatsız av tüfeğineel konulurken, H.K.'ya İpsala DoğaKoruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce3 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.