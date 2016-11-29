Yol Durumu
  1. DHKP-C'nin kilit ismi tutuklandı!
  2. Giderli plaka

tarlası

Midye tarlası
Çanakkale'nin içme ve kullanma suyunu karşılayan Atikhisar Barajı'nda kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 28'e kadar düştü. Baraj yatağındaki taşlara tutunan milyonlarca midye gün ışığına çıktı. 54 milyon metreküp hacme sahip olan ancak Kasım ayı itibarıyla 15 milyon metreküpe kadar gerileyen baraj yatağı tarlasını andırdı. Prof. Dr. Sezginer Tuncer 'zebra midye'lerin son derece zararlı olduğunu söyledi
Etiketler: ,
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar