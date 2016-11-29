Midye tarlası

Çanakkale'nin içme ve kullanma suyunu karşılayan Atikhisar Barajı'nda kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 28'e kadar düştü. Baraj yatağındakitaşlara tutunan milyonlarcamidye gün ışığına çıktı. 54 milyon metreküp hacme sahip olan ancak Kasım ayı itibarıyla 15 milyon metreküpe kadar gerileyen baraj yatağı midye tarlasını andırdı. Prof. Dr. Sezginer Tuncer 'zebra midye'lerin son derece zararlı olduğunu söyledi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.