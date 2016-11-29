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Mandalinalı patlayıcı

Mandalinalı patlayıcı
Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları ile terör örgütü köşeye sıkıştı. Dün polis ekiplerine 'da bulunan bir narenciye bahçesinde bomba hazırlandığı ihbarı yapıldı. Terörle Mücadele ekiplerinin bahçede yaptığı aramada, hainlerin korsan gösterilerde güvenlik güçlerine atmak amacıyla hazırladıkları 31 el yapımı patlayıcıya ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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