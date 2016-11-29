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Kuş dönüşü

Kuş dönüşü
THY uçağı dün sabah saatlerinde İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalktı. Uçağın kalkışı sırasında pist üzerinde uçan kuş sürüsü, sol motora çarptı. İçinde 176 yolcu bulunan Airbus A321 tipi uçak havalimanına geri döndü. Sorunsuz bir şekilde iniş yapan uçağı, bakım hangarına çekildi. Yolcular daha sonra başka bir uçakla Antalya'ya götürüldü.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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