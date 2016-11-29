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Kızım bak git!

Yüksekokul sekreteri , müdür Halil Demir hakkında şikayet dilekçesi verdi. Erkek görevlilerin yanında ‘Kızım atölyenin arkasını kontrol ediyor musun? Sevişen var mı?’ diye sorduğunu iddia etti.

Kızım bak git!
Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Elmalı Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ülker Ünal, Müdür Yrd. Doç. Dr. Halil Demir'in kendisine 'mobbing' (baskı) uyguladığını iddia etti. Yaşadığını öne sürdüğü baskıları da bir dilekçeyle üniversite yönetimine iletti. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı ile Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), İnsan Hakları Kurulu'na da birer dilekçe gönderdi. Ünal, dilekçesinde şu şikayetleri dile getirdi:

BAŞKA YERE GÖNDERİN
"Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Demir bana psikolojik şiddet uyguluyor. Sözlü tacizde bulunuyor. Arkadaşlarımın yanında küçük düşürüyor. Bu yüzden başka bir yerde görevlendirilmek istiyorum. Ayrıca Demir'in uyguladığı mobbing nedeniyle cezalandırılmasını istiyorum." "Müdürümüz alaycı bir biçimde 'Kızım atölyenin arkasını kontrol ediyor musun? Sevişen öğrenci var mı bakıyor musun?' demiştir. Tüm yetkilerim elimden alınarak beni pasif ve vasıfsız duruma getirdi. Okulun güvenlik görevlilerinin şahit olduğu başka bir olay daha var. Müdürümüz, 'Okula yabancı araçlar giriyor. Güvenliğe giren yabancılar senin arkadaşınmış. Ne o yoksa güvenliğe kız mı ayarlıyorsun' diye hakaret etti. Karşı çıkınca da 'Yoksa güvenlikle ilişkin mi var? iftirasında bulundu." Ünal, Korkuteli Meslek Yüksekokulu'na Sekreter Vekili olarak görevlendirildi.

'AHLAKSIZ Bİ R KADIN'
Kendisine yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu belirten Halil Demir ise sekreterine şu karşılığı verdi: "Bu ahlaksız bir kadın. Söyledikleri her şey yalan. Şehir merkezinde çalışmak adına bana iftira atıyor. Zaten bu konularla ilgili açılan idari soruşturmalar var. Ayrıca ben kendisine manevi tazminat davası açtım. İlk duruşma 2017 Mart ayında görülecek. Kendisinin almış olduğu 5 ayrı disiplin cezası var. Gittiği yerde de sorun çıkardığını duyuyoruz. Benim alnım ak. Tazminat davasını kaybedince bu konuları yeniden gündeme taşıyor. Üniversite yönetimimizde bu kadının nasıl bir yapıya sahip olduğunu çok iyi biliyor."



Halil Demir

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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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