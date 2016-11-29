Kızım bak git!

Yüksekokul sekreteri Ülker Ünal, müdür Halil Demir hakkında şikayet dilekçesi verdi. Erkek görevlilerin yanında ‘Kızım atölyenin arkasını kontrol ediyor musun? Sevişen var mı?’ diye sorduğunu iddia etti.
Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Elmalı Meslek Yüksekokulu Sekreteri ÜlkerÜnal, Müdür Yrd. Doç. Dr.Halil Demir'in kendisine'mobbing' (baskı) uyguladığınıiddia etti. Yaşadığını öne sürdüğü baskıları da bir dilekçeyle üniversite yönetimine iletti. Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), İnsan Hakları Kurulu'na da birer dilekçe gönderdi. Ünal, dilekçesinde şu şikayetleri dile getirdi:
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"Okul Müdürü Yrd. Doç.Dr. Halil Demir bana psikolojikşiddet uyguluyor.Sözlü tacizde bulunuyor.Arkadaşlarımın yanındaküçük düşürüyor. Bu yüzdenbaşka bir yerde görevlendirilmekistiyorum.Ayrıca Demir'in uyguladığımobbing nedeniyle cezalandırılmasınıistiyorum.""Müdürümüz alaycı birbiçimde 'Kızım atölyeninarkasını kontrol ediyormusun? Sevişen öğrencivar mı bakıyor musun?'demiştir. Tüm yetkilerimelimden alınarak benipasif ve vasıfsız durumagetirdi. Okulun güvenlikgörevlilerinin şahit olduğubaşka bir olay daha var.Müdürümüz, 'Okulayabancı araçlar giriyor.Güvenliğe giren yabancılarsenin arkadaşınmış. Neo yoksa güvenliğe kız mıayarlıyorsun' diye hakaretetti. Karşı çıkınca da'Yoksa güvenlikle ilişkinmi var? iftirasındabulundu."Ünal, Korkuteli MeslekYüksekokulu'na SekreterVekili olarak görevlendirildi.
'AHLAKSIZ Bİ R KADIN' Kendisine yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu belirten Halil Demir ise sekreterine şu karşılığı verdi: "Bu ahlaksız bir kadın. Söyledikleri her şey yalan. Şehir merkezinde çalışmak adına bana iftira atıyor. Zaten bu konularla ilgili açılan idari soruşturmalar var.Ayrıca ben kendisine manevitazminat davası açtım. İlkduruşma 2017 Mart ayındagörülecek. Kendisinin almışolduğu 5 ayrı disiplin cezasıvar. Gittiği yerde de sorun çıkardığını duyuyoruz. Benim alnım ak. Tazminat davasını kaybedince bu konuları yeniden gündeme taşıyor. Üniversiteyönetimimizde bu kadınınnasıl bir yapıya sahipolduğunu çok iyi biliyor."
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