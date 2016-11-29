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yine vatandaşı yanılttı

Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine tanınan hakların diğer şehit ailelerine tanınmadığını iddia ederek alay konusu olan CHP Genel Başkanı bugün de gazi ve şehit ailelerinin yakınlarının işe alınmadığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu yine vatandaşı yanılttı

Daha önce 15 Temmuz şehitlerine tanınan hakların diğer şehit ailelerine tanınmadığını ileri sürerek vatandaşları yanıltmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal bugün de gazi ve şehit ailelerinin yakınlarının işe alınmadığını ileri sürdü.

İşte Kılıçdaroğlu'nun yanlış bilgiler ile dolu açıklamaları;

"Bedelliden elde edilecek gelirler şehit ve gazi ailelerine verilecek dediler, 1 kuruşunu bile vermediler. Şehit ve gazi ailelerine iş verilecek dediler, şehit ailelerine öteden beri veriyorlardı. Gazi ailelerini bırakın gaziye bile iş vermediler."

BELGELER KILIÇDAROĞLU'NU YALANLIYOR
Ancak durumun Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi olmadığı 'Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik'de açıkça ifade ediliyor.

Yönetmeliğin detayını okumak için tıklayın
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  • 29 Kasım 2016, Salı 17:58
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Abidjan Abidjan

Bu adam çok tehlikeli bir de çok yalanci biri.

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cevapla 29.11.2016 18:30
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