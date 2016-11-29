Kılıçdaroğlu yine vatandaşı yanılttı

Daha önce 15 Temmuz şehitlerine tanınan hakların diğer şehit ailelerine tanınmadığını ileri sürerek vatandaşları yanıltmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün de gazi ve şehit ailelerinin yakınlarının işe alınmadığını ileri sürdü.

İşte Kılıçdaroğlu'nun yanlış bilgiler ile dolu açıklamaları;

"Bedelliden elde edilecek gelirler şehit ve gazi ailelerine verilecek dediler, 1 kuruşunu bile vermediler. Şehit ve gazi ailelerine iş verilecek dediler, şehit ailelerine öteden beri veriyorlardı. Gazi ailelerini bırakın gaziye bile iş vermediler."



BELGELER KILIÇDAROĞLU'NU YALANLIYOR

Ancak durumun Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi olmadığı 'Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik'de açıkça ifade ediliyor.



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