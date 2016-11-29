Yol Durumu
  1. Ali dedeye müebbet!
  2. Baba isyan!

Karara kızdı mahalleyi karıştırdı

Kardeşini bıçaklayan babasının serbest kalmasına kızan ağabey, eşyaları dışarı attı, evi de yakmaya kalkıştı.

Karara kızdı mahalleyi karıştırdı
Ordu'da iki gün önce baba M.A., oğlu E.A'yı bıçakladı. Ağır yaralanan genç, hayata tutundu. Cani baba ise serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren ağabey Y.A. çılgına döndü. Dün evdeki eşyaları dışarı atmaya başladı. Komşuları polis ekiplerini aradı. Y.A., "Bu nasıl adalet. Benim kardeşim hastanede ölüm döşeğinde, babam ise dışarıda. Ben buna isyan ediyorum" diye bağırdı. Bir ara evdeki tüpü ateşe vermeye kalkan Y.A., komşularının devreye girmesiyle vazgeçti. Bir saatlik uğraş sonunda yakın akrabalarının gelmesiyle savcıyla görüşmeyi kabul eden öfkeli ağabey, ikna edildi. Yakınlarının da polisle kavgaya tutuşması üzerine emniyet güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
Etiketler:
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar