Karara kızdı mahalleyi karıştırdı

Ordu'da iki gün önce baba M.A., oğlu E.A'yı bıçakladı. Ağır yaralanan genç, hayata tutundu. Cani baba ise serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren ağabey Y.A. çılgına döndü. Dün evdeki eşyaları dışarı atmaya başladı. Komşuları polis ekiplerini aradı. Y.A., "Bu nasıl adalet. Benim kardeşim hastanede ölüm döşeğinde, babam ise dışarıda. Ben buna isyanediyorum" diye bağırdı. Bir ara evdeki tüpü ateşe vermeye kalkan Y.A., komşularının devreye girmesiyle vazgeçti. Bir saatlik uğraş sonunda yakın akrabalarının gelmesiyle savcıyla görüşmeyi kabul eden öfkeli ağabey, ikna edildi. Yakınlarının dapolisle kavgaya tutuşmasıüzerine emniyet güçlerikalabalığı dağıtmak içinbiber gazı kullandı.
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