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Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı
Yurt genelinde kar ve soğuk hava alarmı verildi. Meteoroloji vatandaşlara uyarılarda bulundu. Alınan bilgilere göre, yurt genelinde önce kuvvetli yağışlar etkili olacak. Ardından başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun birçok yerinde kar yağışı başlayacak. Bugün Marmara ve Ege'de şiddetli yağışlar etkili olacak. Trakya kesiminde ise karla karışık yağmur yağacak.
Etiketler:
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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