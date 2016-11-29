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Kamplar yerle bir edildi

Kamplar yerle bir edildi
Askerimiz, polisimiz geçtiğimiz hafta 'ya ağır darbe indirdi. 'ndan yapılan açıklamada 49 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Öte yandan önceki gece milli insansız hava aracımız Bayraktar, Kuzey Irak'taki keşif uçuşunda anlık istihbarat belirledi. Bunun üzerine Diyabakır'daki savaş uçaklarımız harekete geçti. Gece yapabilme yeteneği bulunan 6 F-16 savaş uçağı, Avaşin- Basyan bölgesi ile Kandil'i 1 saat boyunca bombalayıp yerle bir etti. lerin kullanıldığı hava harekatında aralarında sorumlu düzeyde PKK'lı teröristlerin de bulunduğu grup vuruldu. Daha önceden belirlenen 12 hedef etkili bir şekilde vurulurken, PKK'nın ağır kayıp verdiği belirtildi.


Hüseyin KAÇAR
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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