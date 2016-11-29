Kamplar yerle bir edildi

Askerimiz, polisimiz geçtiğimiz hafta PKK'ya ağır darbe indirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 49 teröristin etkisiz hale getirildiğibelirtildi. Öte yandan önceki gece milliinsansız hava aracımız Bayraktar, Kuzey Irak'taki keşif uçuşunda anlık istihbarat belirledi. Bunun üzerine Diyabakır'daki savaş uçaklarımız harekete geçti. Gece operasyon yapabilme yeteneği bulunan 6 F-16 savaş uçağı, Avaşin-Basyan bölgesi ile Kandil'i 1 saatboyunca bombalayıp yerle bir etti. Lazer güdümlü akıllı füzelerin kullanıldığı hava harekatında aralarında sorumludüzeyde PKK'lı teröristlerin debulunduğu grup vuruldu. Daha önceden belirlenen 12 hedef etkili bir şekilde vurulurken, PKK'nın ağır kayıp verdiği belirtildi.
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