Kalleşliğin şifresi: Davul zurna

Terör örgütü PKK/KCK bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle aralarında HDP'nin genel merkez saymanı Hüseyin Yılmaz'ın da bulunduğu 10'u tutuklu 27 sanık hakkında 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 27 sanık hakkında hazırlanan 456 sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ile KCK sözleşmesi hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, şüpheliler hakkında bazı gizli tanıkların beyanları da yer aldı. İddianamede, sanıkların teknik takibe takılmamak için kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde şifreli konuştukları bilgisine yer verildi.
"DAVUL ZURNA ÇALSIN"
Sanıkların, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüten sözde yönetici teröriste "anne", örgüte aktarılacak lojistik malzemeye "limon" ve "ilaç", el bombasına "soğan", teröristlere "bizim işçiler" diyerek şifreli haberleştikleri belirtilen iddianamede, teröristlerce Diyarbakır'da yapılması planlanan silahlı ve bombalı saldırılar için "davul zurnalar çalsın" şeklinde talimat verildiği belirtildi.
BOMBAYA SOĞAN
Şüphelilerden bazılarının adli takibe karşı önlem almak için yüz yüze görüşmelere önem verdikleri kaydedilen iddianamede, örgüt üyesinin kaldığı ev için "Babanın evi", Kandil'den gelen talimatlar için 'zarf' ve 'paket', lojistik malzeme için yemek ifadesini kullandığı belirlendi. Teröristlerin PKK içerisinde faaliyet yürüten sözde yönetici teröriste "anne", örgüte aktarılacak lojistik malzemeye "limon" ve "ilaç", el bombasına "soğan", teröristlere "bizim işçiler" diyerek şifreli haberleştikleri kaydedildi. İddianamede sanıkların terör örgüt yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtildi.
22 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede, aralarında HDP'nin genel merkez saymanı Yılmaz'ın da bulunduğu 10'u tutuklu, 7'si tutuksuz ve 10'u hakkında yakalama kararı çıkartılan 27 sanığa "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan ceza artırımı talep edilerek 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
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