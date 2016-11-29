İzmir Valiliğinden, yöneticileri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, aralarında Kavuklar ve Küçükbay grubuna bağlı şirketlerin de bulunduğu 57 şirket, kooperatif ve meslek birliğine kayyum atandığı bildirildi.

İzmir Valiliği, Olağanüstü Hal Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un 1 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımladığı anımsatılarak, yürürlüğe giren "674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ile İzmir'de bulunan bazı şirketlere kayyum atandığı belirtildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu şirketlerin değerlerini kaybetmeden milli ekonomiye yeniden kazandırılmasının amaçlandığı vurgulanarak, kamu ve kurum kuruluşlarından atanan kayyumlara görevleri sırasında kolaylık gösterilmesi istendi.