İDO olumsuz hava şartları nedeniyle dış hat seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle



18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot



18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü



19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü ile 30 Kasım Çarşamba günü yapılacak 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot seferi