İDO olumsuz hava şartları nedeniyle dış hat seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle
18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot
18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü ile 30 Kasım Çarşamba günü yapılacak 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot seferi
İDO seferleri iptal etti
Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO dış hatlar seferlerini iptal etti.
İDO olumsuz hava şartları nedeniyle dış hat seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle
Etiketler: İDO
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