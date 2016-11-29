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seferleri iptal etti

Olumsuz hava şartları nedeniyle dış hatlar seferlerini iptal etti.

Dikkat! İDO seferleri iptal etti

olumsuz hava şartları nedeniyle dış hat seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle

18:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot

18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü ile 30 Kasım Çarşamba günü yapılacak 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot seferi
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  • 29 Kasım 2016, Salı 18:30
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