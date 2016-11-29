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Genç kayıp

Genç kayıp
Antalya'da önceki gün 28 yaşındaki Burak Çizme'in kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Refüje çarparak takla attı. Çizme, araçta sıkıştı. Kazayı görenler sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi. Ekipler, genci sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye kaldırdı. , tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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