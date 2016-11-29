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Flüt istiyor

Flüt istiyor
Konya'da aile içindeki sorunlar nedeniyle 7 yıl önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na alınan Merve Başoğlu (20), başarıdan başarıya koştu. Liseyi birincilikle bitiren Başoğlu, 2014'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini tam burslu olarak kazandı. Türkiye'de ve Bulgaristan'daki flüt yarışmalarında birinci oldu. Şimdi önümüzdeki yıl düzenlenecek yarışmalar için hazırlanıyor. Başoğlu, "Başarılı olmak için de daha kaliteli bir flüte ihtiyacım var" diyor...
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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