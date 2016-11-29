Flüt istiyor

Konya'da aile içindeki sorunlar nedeniyle 7 yıl önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na alınan Merve Başoğlu(20), başarıdan başarıya koştu. Liseyi birincilikle bitiren Başoğlu, 2014'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini tam burslu olarak kazandı. Türkiye'de ve Bulgaristan'daki flüt yarışmalarında birinci oldu. Şimdi önümüzdeki yıl düzenlenecek yarışmalar için hazırlanıyor. Başoğlu, "Başarılıolmak için de daha kaliteli birflüte ihtiyacım var" diyor...
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