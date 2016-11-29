Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında iki asker ile irtibatın kesildiğini açıkladı.

TSK'nın yaptığı açıklamada, "Devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 29 Kasım 2016 Salı günü saat 15.30 sularında iki silah arkadaşımızla irtibat kesilmiş olup, bölgede arama faaliyetleri devam etmektedir." denildi.



BAŞBAKAN YILDIRIM, HULUSİ AKAR'LA GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, iki askerle irtibatın kesilmesi ve bölgede arama faaliyetlerinin devam etmesine ilişkin bilgi verdi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Akar'dan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, bugün iki askerle irtibatın kesilmesi ve bölgede arama faaliyetlerinin devam etmesine ilişkin bilgi aldı.