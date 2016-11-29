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"'nda iki imiz kayıp"

Türk Silahlı Kuvvetleri, Harekatı'nda iki ile irtibatın kesildiğini, bölgede arama faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu

Fırat Kalkanında iki askerimiz kayıp

Türk Silahlı Kuvvetleri, Harekatı kapsamında iki ile irtibatın kesildiğini açıkladı.

'nın yaptığı da, "Devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 29 Kasım 2016 Salı günü saat 15.30 sularında iki silah arkadaşımızla irtibat kesilmiş olup, bölgede arama faaliyetleri devam etmektedir." denildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, HULUSİ AKAR'LA GÖRÜŞTÜ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, iki askerle irtibatın kesilmesi ve bölgede arama faaliyetlerinin devam etmesine ilişkin bilgi verdi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Akar'dan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, bugün iki askerle irtibatın kesilmesi ve bölgede arama faaliyetlerinin devam etmesine ilişkin bilgi aldı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı 21:48
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