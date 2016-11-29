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'a kaçan le ilgili ilk adım atıldı

'a kaçan darbeci 8 askerden üçünün, Türkiye'ye iade süreçlerine ilişkin hakim karşısına çıkarıldı.

Yunanistana kaçan darbeci askerlerle ilgili ilk adım atıldı

Darbecilerin savunmalarını yapmalarının ardından savcının iddianameyi hazırlamak için talep ettiği ek süre nedeniyle mahkeme gelecek hafta salı gününe ertelendi.

Ayrıca, bu süreç kapsamında in diğer üçünün cuma günü duruşmaya çağrıldığı, kalan ikisinin ise ocak ayı başlarında hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi.

Darbe girişimi sonrası Sikorsky tipi askeri helikopterle 'ın Dedeağaç kentine inen askerler, sığınma talebinde bulunmuşlardı. Askerlerin yedisinin sığınma talepleri Yunan iltica makamları tarafından reddedilirken, biri hakkında henüz açıklanan bir karar yok.

Askerlerin, kararı temyiz etmek üzere iltica ofisine bağlı ikinci derece komisyona başvurduğu bildirilmişti.
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  • 29 Kasım 2016, Salı 18:07
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