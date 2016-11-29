Fetullahçı Terör Örgütü'nün örgütsel toplantılarını yasal gösterebilmek adına kurduğu ve çatısı altında birçok illegal toplantının gerçekleştirildiği belirlenen Denge Platformu isimli derneğe operasyon düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin değişik tarihlerde yöneticisi ve idarecisi oldukları belirlenen 48 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Operasyon için düğmeye basan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ilde 65 adrese baskın yaptı. 37 şüpheli gözaltına alındı.



Çakma dernek bünyesinde FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne müzahir şahıslar tarafından toplantılar yapıldığı, seminer ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildiği, Fetullah Gülen'in videolarının izlendiği, FETÖ adına para toplandığı saptandı.

Mevlüt D. isimli şüphelinin başkanlığını yaptığı belirtilen sözde dernek ile bağlantılı adreslerden toplanan deliller mali polis tarafından incelemeye alındı. Şüpheli şahısların 4'ünden de ByLock çıktı. 19 şüphelinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya para yatırma talimatından sonra bankaya hesap açtığı, 3 şahsın ise Kimse Yok Mu derneği ile irtibatlı olduğu anlaşıldı.

37 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Dernekle irtibatta bulunan kişilerin pasaportlarına tahdit konularak yurtdışına çıkışları engellendi.

20 TUTUKLAMA

Başsavcılık'daki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 27'si tutuklamaya sevk edildi. Nöbetçi Sulh ceza hakimliğinde sorguları gerçekleştirilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Nazif KARAMAN/ Sabah