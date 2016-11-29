Adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet savcılarının görevlerine atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 3 bin 22 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 918 idari yargı hakimi kura yöntemiyle atandı.