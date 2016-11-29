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FETÖ'cü hakim ve savcıların yerine

FETÖ'cü hakim ve savcıların yargıdan temizlenmesinin ardından yeni lar yapıldı.

FETÖcü hakim ve savcıların yerine atama
Adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet savcılarının görevlerine atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 3 bin 22 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 918 idari yargı hakimi kura yöntemiyle atandı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı 01:55
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