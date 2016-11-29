Engeli geçit

İstanbul Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde İBB tarafından yıllar önce engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için yapılan üst geçit görenleri hayrete düşürdü. Yapımının ardından hemen yanına yeni bir yolun inşa edilmesiyle üst geçidin rampası yıkıldı. Bir ayağında engelli rampası diğer ayağında ise sadece merdiven bulunan üst geçit, tüm ısrarlara rağmen düzeltilmedi. Yolun karşısına geçmek isteyen engelliler, kendilerine yapılan bu eziyete isyan etti. Vatandaşlar ve mahalle muhtarı tarafından defalarca belediyeye başvurulmasına rağmen düzeltilmeyen üst geçit, engellileri engellemeye devam ediyor.



TASARIM HARİKASI!

Bununla birlikte üst geçitteki rampanın da engebeli olması engelli vatandaşları zorluyor. Tekerlekli sandalyeyle dakikalar sonra üst geçide çıkabilen engelliler, aşağıya vatandaşların yardımıyla inebiliyor. Akıl almaz tasarımı ile dikkat çeken üst geçide çıkınca sıkıntıları bir kat daha artan engelli vatandaşlar duruma isyan ediyor. Mahallede yaşayan ve gün içerisinde defalarca karşıya geçmesi gereken 34 yaşındaki Serkan Akdiş, "Ben kendimi bildim bileli buralarda geziyorum. Gidiş var ve çıkış yok. Ben eski basketbolcuyum 4-5 yere gittim hep aynı. Başkandan isteğim burayı yeniden düzenlesinler. Giriş tamam ama burayı da tamamlasınlar, daha güzel olsun, inemiyorum" dedi.



MUHTARIN İSYANI

Mahalle Muhtarı Muharrem Gözel ise, "Hiçbir yetkiliye derdimizi anlatamadık. İBB'ye 2015 yılından beri başvuru yaptık. Bizden önceki muhtarımız da başvuruda bulunmuştu. Göründüğü gibi takdir artık sizlerin" ifadelerini kullandı. Gözel, "Yeni yol düzenlemesinden sonra burası atıl bir şekilde kaldı. Köprünün başında kalan birçok engelli arkadaşımızı, çevredekilerin yardımıyla indiriyoruz. Engellilerin engelini böyle kaldırıyorsak ne söyleyecek laf ne de konuşulacak mesele var. Belediyenin bunu görmesini istiyoruz" diyerek isyan etti.



