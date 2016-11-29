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Doğu'kan' ağlıyor!

16 yaşındaki , bir hafta arayla babasını ve dedesini kaybetti.

Doğukan ağlıyor!

Zonguldak'ta 3 yıl önce 8 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasından sağ kurtulan ancak 7 gün önce göçükte ölen madenci Mustafa Sarı'nın 70 yaşındaki babası Mehmet Sarı, oğlunun vefatına dayanamadı. Kalp krizi geçiren yaşlı adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun son yolculuğuna uğurlandığı camide cenaze namazı kılınan Mehmet Sarı, oğlu ile yan yana defnedildi. 3 yıl önce babasının sağ kurtulmasına sevinen 16 yaşındaki Doğukan, bu kez peş peşe iki acı yaşadı.

ACILAR ÜST ÜSTE GELDİ
Babasının ardından dedesine sarılarak teselli bulmaya çalışan , babasını son yolculuğuna uğurladığı camide bu kez de dedesinin cenaze namazını kıldı. Dedesinin tabutu başından ayrılmayan Doğukan, "Kendinizi benim yerime koyun. Ona göre düşünebilirsiniz. Bunun başka türlü açıklaması yok. Acılar üst üste bindi. Donduk. İnsan akıllı düşünemiyor. Üzüntüsünü bile yaşayamıyor insan. Başka türlü açıklaması yok bunun" diye konuştu.

2013'teki faciadan kurtulan ile oğlu Doğukan, böyle kucaklaşmıştı. Sarı, geçen hafta madendeki göçükte can vermişti.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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