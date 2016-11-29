Doğu'kan' ağlıyor!

Zonguldak'ta 3 yıl önce 8 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasından sağ kurtulan ancak 7 gün önce göçükte ölen madenci Mustafa Sarı'nın 70 yaşındaki babası Mehmet Sarı, oğlunun vefatına dayanamadı. Kalp krizi geçiren yaşlı adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun son yolculuğuna uğurlandığı camide cenaze namazı kılınan Mehmet Sarı, oğlu ile yan yana defnedildi. 3 yıl önce babasının sağ kurtulmasına sevinen 16 yaşındaki Doğukan, bu kez peş peşe iki acı yaşadı.



ACILAR ÜST ÜSTE GELDİ

Babasının ardından dedesine sarılarak teselli bulmaya çalışan Doğukan Sarı, babasını son yolculuğuna uğurladığı camide bu kez de dedesinin cenaze namazını kıldı. Dedesinin tabutu başından ayrılmayan Doğukan, "Kendinizi benim yerime koyun. Ona göre düşünebilirsiniz. Bunun başka türlü açıklaması yok. Acılar üst üste bindi. Donduk. İnsan akıllı düşünemiyor. Üzüntüsünü bile yaşayamıyor insan. Başka türlü açıklaması yok bunun" diye konuştu.





2013'teki faciadan kurtulan Mustafa Sarı ile oğlu Doğukan, böyle kucaklaşmıştı. Sarı, geçen hafta madendeki göçükte can vermişti.