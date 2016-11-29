CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında bir heyet, Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun cenaze törenine katılmak üzere, Küba'ya gidecek.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağbaba'ya, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da eşlik edecek.

Heyet, Castro için 3 Aralık'ta Santiago'da düzenlenecek mitinge ve 4 Aralık'taki cenaze törenine katılacak.