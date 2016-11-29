CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında bir heyet, Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun cenaze törenine katılmak üzere, Küba'ya gidecek.
CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağbaba'ya, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da eşlik edecek.
Heyet, Castro için 3 Aralık'ta Santiago'da düzenlenecek mitinge ve 4 Aralık'taki cenaze törenine katılacak.
kalan karakter 1000
kılıçdaroğlu türkiyenin baş belası olmaya devam ediyor bu adama dikkat edin çiple takip edilsin fetö ile görüşebilir
chp nin gidişi olsunda kübaya dönüşü olmasın
DEFOL GİT BİDAHA DÖNMESEN İYİ OLUR
İyide sizin akıl hocanız dünya lideriniz Muhammet Alinin cenazesine gitti ne var şimdi bu gitmelerde illa bir kulp takacaksınız
FİDEL KASTRO UYANSA KEMAL KILIÇDAROĞLUNU CENZESİNDEN KOVARDI
KARDEŞİM ADAM SAMİMİYETSİZ VE PKKLI VARMI DAHA ÖTESİ
Fidel, vatanı için savaştı ve öldü! KK! Fidel ile senin aranda en ufak bir alaka kurabilmek imkansız! Fidel AK ise sen KARA'sın!
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.