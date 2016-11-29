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Castro için Küba'ya gidiyor

Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında heyeti 'nun cenaze törenine katılmak üzere Küba'ya gidecek.

CHP Castro için Kübaya gidiyor

Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında bir heyet, Küba devriminin lideri 'nun cenaze törenine katılmak üzere, Küba'ya gidecek.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağbaba'ya, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da eşlik edecek.

Heyet, Castro için 3 Aralık'ta Santiago'da düzenlenecek mitinge ve 4 Aralık'taki cenaze törenine katılacak.
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  • 29 Kasım 2016, Salı 11:18
YORUMLAR 24 yorum yapıldı

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cesur cesur

kılıçdaroğlu türkiyenin baş belası olmaya devam ediyor bu adama dikkat edin çiple takip edilsin fetö ile görüşebilir

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evet0
hayır0
cevapla 29.11.2016 14:10
ihsan ihsan

chp nin gidişi olsunda kübaya dönüşü olmasın

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evet0
hayır0
cevapla 29.11.2016 14:10
SEMİH SEMİH

DEFOL GİT BİDAHA DÖNMESEN İYİ OLUR

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evet0
hayır0
cevapla 29.11.2016 14:09
nuru nuru

İyide sizin akıl hocanız dünya lideriniz Muhammet Alinin cenazesine gitti ne var şimdi bu gitmelerde illa bir kulp takacaksınız

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 29.11.2016 13:47
AYHAN AYHAN

FİDEL KASTRO UYANSA KEMAL KILIÇDAROĞLUNU CENZESİNDEN KOVARDI

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evet0
hayır0
cevapla 29.11.2016 14:07
MURAT MURAT

KARDEŞİM ADAM SAMİMİYETSİZ VE PKKLI VARMI DAHA ÖTESİ

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evet0
hayır0
cevapla 29.11.2016 14:06
GreatT&#252;rkiye GreatTürkiye

Fidel, vatanı için savaştı ve öldü! KK! Fidel ile senin aranda en ufak bir alaka kurabilmek imkansız! Fidel AK ise sen KARA'sın!

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evet0
hayır0
cevapla 29.11.2016 13:36
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