Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akarsu, Büyükkardeş, Küçük Kardeş, Koruköy ve Yavruköy mahallelerinde 08.00 itibarıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından emniyet ve jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı.

Büyükkardeş Mahallesi'ndeki operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilenler arasında örgütün sözde "Mardin sorumlusu", "Seyit Reşo" kod adlı Hasan Turan'ın İçişleri Bakanlığının "ödül yönetmeliği" kapsamında aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer aldığı öğrenildi.

Bakanlık, gri listedeki terörist Hasan Turan için 300 bin lira ödül koymuştu.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, operasyonda 5 uzun namlulu silah, biri makineli 2 tabanca, 8 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 el bombası ile çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtilen açıklamada, terör örgütüyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.