Başbakan'dan kriz tellallarına tokat

Partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Piyasalarda yaşanan son durumun Türkiye'ye has bir durum olmadığı söyleyen Başbakan, kriz tellallarının yeniden sahneye çıktığına dikkat çekerek şunları söyledi;



"8,5 milyon vatandaşımız 78 milyar lira müracaat etti, devlete olan borcunu ödemek için. Yetmedi 1 milyon 316 bin vatandaşımız da 34 milyar 254 milyonluk borcunu yeniden yapılandırmak istedi. 112 milyar lira vatandaşımız, kriz mi var al sana para dedi.Kriz tellallarının kol gezdiği esnada vatandaş bu parayı devletin kasasına yatırmak için sıraya giriyor. Böyle bir milleti başka nerede bulacaksınız"



İşte o konuşmadan satır başları

Geçen hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulunda piyasalardaki bu durumu konuştuk, kürsel piyasalardaki dalgalanmalar diğer ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi etkiledi. Özellikle ABD başkanlık seçimi sonrası ortaya çıkan tablolar bir tedirginlik nedeni oldu. Türkiye artık denetlenen ülke değil, denetleyen ülkedir. Eski Türkiye senaryoları artık tarihin çöplüğüne atılmıştır. Küresel piyasalardaki hareketlilik konusunda tedbirliyiz. Piyasada yaşanan olaylar sadece Türkiye'ye has bir durum değildir.

VATANDAŞ KUYRUĞA GİRDİ: TAM 112 MİLYAR TL

2008 yılı ekonomik krizi, 2013 Gezi olayları, 17 Aralık... Döviz o dönemde de yükseldi. O sıkıntılı günleri atlattık bu krizlerin içinden çıktık. Vatandaşlarımızın desteğiyle bu durumun üstesinden geleceğiz. 8,5 milyon vatandaşımız 78 milyar lira müracaat etti, devlete olan borcunu ödemek için. Yetmedi 1 milyon 316 bin vatandaşımız da 34 milyar 254 milyonluk borcunu yeniden yapılandırmak istedi. 112 milyar lira vatandaşımız, kriz mi var al sana para dedi. Terör olur, 15 Temmuz olur parasını bozdurur, hem alçakların darbesini sona erdirir, hem ekonomisini yoluna koyar. Kriz tellalarının kol gezdiği esnada vatandaş bu parayı devletin kasasına yatırmak için sıraya giriyor. Böyle bir milleti başka nerede bulacaksınız



KRİZ TELLALLARI SAHNEDE

Bazıları felaket türkülerini söylemeye devam ediyor. Bunların adı felaket tellalları korosu. Bu koro 2008 yılında Cumhurbaşkanımız "Teğet geçecek" dediğinde de sazlarıyla meydanlara inmişti. Biz karınca gibi çalışıp kışın çetin şartlarına hazırlanıyoruz, onlar ise ağustos böceği misali türkülerini söylüyor. Bu millet kime inanacağını biliyor merak etmeyin.



MERKEZ REZERVLERİNDE AZALMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Ekonomik kriz var, dalgalanma var diyoruz, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde azalma söz konusu değil. Planlarımızı provokatif yaklaşımla en kötü senaryoya göre yaptık. Hükümet olarak belli başlı tedbirleri devreye aldık. Ekonomik reformlar, yatırım teşvikleri, cazibe merkezlerini oluşturulması, SKK barışı gibi düzenlemeleri yaptık, Meclis'ten geçirdik, şimdi uygulaması başladı. Cazibe merkezleriyle ilgili karar imzaya açıldı. Vergi, prim borcu gibi vatandaşla el sıkışılması için, önemli bir uygulamayı hayata geçirdik. Bununla da kalmadık hükümet olarak da önemli karar aldık. Devletin alacaklı olduğu kurum ve kişiler var. Bunlar da döviz üzerinden 5 milyar dolar. Onlara da dedik, Türk parasıyla ödeyin. Böylece 5 milyar dolar daha bırakmış oluyoruz. Bu milli paramızın güçlü kalmasına da katkı sağlıyor. Bundan sonra yapılacak sözleşmelerde de yabancı parayla sözleşme yapmayacağız.

FETÖ'CÜLERİN EKONOMİK DEDİKODULARI

Şimdi bu FETÖ'cüler sermayeye kısıtlama olacakmış diye dedikodu yayıyorlar. Bunlar 17-25 Aralık'ta 15 Temmuz'da yapamadıklarını, dış ülkelerde Türkiye ekonomisini çökertmek için bütün gayretlerini gösteriyorlar. Benim Müslüman kardeşlerimin helal paraları lobi şirketlerine Türkiye'yi kötülemek için aktarılıyor. Artık bu milletten himmet değil, zırnık alamayacaksınız. İstiyorlar Türkiye ekonomik belirsizliğe, karamsarlığa girsin. Siz bu milleti tanklarla toplarla yıldıramamışsınız, 3-5 kuruşla mı yıldıracaksınız? Yeni Türkiye'nin kapısında son kullanma tarihi geçmiş, ekonomik kriz senaristleri cebinde 1 dolarla gezen ihanet aktörleri hiç boşuna beklemesin. Türkiye'yi kıskacına düştüğü IMF'den yarım asır sonra düzlüğe çıkan parti AK Parti. Bu hareketlilik Türkiye'ye özgü bir şey değil, bütün dünyada. ABD'de faiz artırım beklentisi başladı, bir tek İngiltere, onun dışındaki bütün paralar dolar karşısında 8 Kasım'dan bu yana yüzde 3 ile yüzde 10 arasında değer kaybetti. Hala birileri bunun üzerinden siyasi prim yapmaya çalışıyor.

MUHALEFETE ÇAĞRIAna muhalefetin ekonomik kurmayları felaket tellalığı yapmayı bir kenara bıraksın, ekonomik verilere baksınlar. Dünyada ne oluyor, bitiyor görsünler.Bugün olan biten dünyada olan küresel bir olaydı, Türkiye'deki de bunun bir yansımasıdır. Türkiye maliyesi sağlam temellere dayanıyor. Bankacılık sektörümüz Avrupa'dakinin daha üzerinde. Reel ekonomiye baktığımızda yatırımcıların ayrılmasını gerektirecek hiçbir veri yok. Biz yerli ve uluslararası yatırımcınının işlerini kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Proje bazlı teşvik sistemi yürürlüğe girdi. Ülkemiz için katma değeri yüksek projeler, teknolojik dönüşüm sağlayacak yatırımlar özel teşvikle desteklenecek. Ülkemizin AR-GE ve teknolojik altyapısını güçlendirmiş olacağız.