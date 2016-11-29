Bakan Zeybekci'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olağanüstü hal (OHAL) konusundaki açıklamalarına atıfta bulunarak yaptığı istifa çağrısına, "Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, her zaman olduğu gibi asılsız, mesnetsiz, ciddiyetsiz ve çamur at izi kalsın mantığı ile yapılmış olarak değerlendiriyorum." şeklinde yanıt verdi.

Zeybekci yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma" alışkanlığını sürdürerek, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, Ekonomi Bakanlığı'ndan istifa etmesi yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, Serbest Bölgelerle ilgili Yasa Tasarısı'nın görüşüldüğü gün, bir soru üzerine, OHAL konusunda yaptığı açıklamayı duyduğu kadarı ile değerlendirerek bu çağrıyı yaptığını ifade eden Zeybekçi, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bakanını istifaya çağırmadan önce tutanakları okusa veya en azından ilgili komisyonun CHP'li üyelerine sorsaydı... 'Olağanüstü Hal Kararı'nda senin imzan yok mu?' diye soran Sayın Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isterim ki Olağanüstü Hal Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla hükümete verilen bir yetkidir. Bakanlar Kurulu'nun kendiliğinden kararı değildir.

Bu gerçekler ortadayken Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, her zaman olduğu gibi asılsız, mesnetsiz, ciddiyetsiz ve çamur at izi kalsın mantığı ile yapılmış olarak değerlendiriyorum. Siyaseti daha ciddi bir anlayışla yapma ihtiyacımız olduğu bu günlerde temennimiz siyasetin inandırıcılığının artmasıdır."