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Baba isyan!

Gözaltına alınan oğlunu göremediğini iddia eden baba, valilik önünde boğazına bıçak dayadı. İntihara kalkıştı. Zor da olsa ikna edildi.

Baba isyan!
Bursa'da önceki gün 49 yaşındaki Nurullah Ş., valilik önüne gitti. Burada sinir krizi geçirdi. Öfkeden çılgına dönen adam, gözaltına alınan oğlunu göremediğini iddia etti. Ardından da cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayayarak bağırmaya başladı. İntara kalkıştı. Müdahale etmek isteyen polislere bağıran babayı uzun süre ikna etmek mümkün olmadı. Olayı film gibi izleyen meraklı vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı. Bu sırada .'nin arkasından dolaşan polis memuru, adamın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Gözyaşlarına boğulan baba, karakola götürüldü.

VATANDAŞLAR FİLM GİBİ İZLEDİ
Sinir krizi geçiren Nurullah Ş., adeta kendinden geçti. Cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayadı. Kendisine engel olmak isteyen polislere ise 'hadi vurun beni' diye bağırdı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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