Baba isyan!

Bursa'da önceki gün 49 yaşındaki Nurullah Ş., valilik önüne gitti. Burada sinir krizi geçirdi. Öfkeden çılgına dönen adam, gözaltına alınan oğlunu göremediğini iddia etti. Ardından da cebindençıkardığı bıçağı boğazınadayayarak bağırmayabaşladı. İntara kalkıştı. Müdahale etmek isteyen polislere bağıran babayı uzun süre ikna etmek mümkün olmadı. Olayı film gibiizleyen meraklı vatandaşlarda bölgeden uzaklaştırıldı. Bu sırada Nurullah Ş.'nin arkasından dolaşan polismemuru, adamın üzerineatlayarak etkisiz halegetirdi. Gözyaşlarına boğulan baba, karakola götürüldü.
VATANDAŞLARFİLM GİBİİZLEDİ
Sinir krizi geçiren Nurullah Ş., adeta kendinden geçti. Cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayadı. Kendisine engel olmak isteyen polislere ise 'hadi vurun beni' diye bağırdı.
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