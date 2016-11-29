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Antalya’da terör avı

Antalya’da terör avı
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, ülkemizi hedef alan teröristlere operasyon düzenledi. terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen biri Türk diğeri yabancı uyruklu 2 şüpheli enselendi. Operasyonun ikinci ayağında ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi bir doçent ile özel bir firmanın mali işler sorumlusu 2 kişi gözaltına alındı. ByLock kullanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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