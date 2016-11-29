Ankaralı avukatları tam 3 milyon lira dolandırdı

Akıl almaz dolandırıcılık olayı Ankara'da yaşandı. Lise mezunuRemzi D. (27) kendisini avukatolarak tanıttı. Sahte belgelerlebir hukuk bürosundaişe başladı. Remzi D., adliyede tanışıp evlendiği eşine de aynı yalanı söyledi. Meclis avukatı olarak kartvizit de bastıran sahte avukat, uygun fiyata arsa sattığını söyleyip, aralarında avukat, polis ve adliye çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişiden 3 milyon lira para topladı. Şikayetler üzerine gerçek ortaya çıkınca eşi boşanma davası açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'da 'Remzi D. isimli bir avukatın kaydına rastlanmadığını' duyurdu. YakalananRemzi D. çıkarıldığı mahkemecetutuksuz yargılanmaküzere serbest bırakıldı.
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