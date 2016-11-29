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lı avukatları tam 3 milyon lira dolandırdı

Ankaralı avukatları tam 3 milyon lira dolandırdı
Akıl almaz dolandırıcılık olayı 'da yaşandı. Lise mezunu Remzi D. (27) kendisini avukat olarak tanıttı. Sahte belgelerle bir hukuk bürosunda işe başladı. , adliyede tanışıp evlendiği eşine de aynı yalanı söyledi. Meclis avukatı olarak kartvizit de bastıran sahte avukat, uygun fiyata arsa sattığını söyleyip, aralarında avukat, polis ve adliye çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişiden 3 milyon lira para topladı. Şikayetler üzerine gerçek ortaya çıkınca eşi boşanma davası açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'da 'Remzi D. isimli bir avukatın kaydına rastlanmadığını' duyurdu. Yakalanan Remzi D. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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