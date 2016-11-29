Ali dedeye müebbet!

Antalya'da 2 yıl önce 83 yaşındaki Ali Erdenk, yere yatırdığı 71 yaşındaki eşi Zeliha Erdenk'i eşarpla boğdu. Ali Erdenk gözaltına alınırken, Zeliha Erdenk götürüldüğü hastanede iki gün sonra yaşamını yitirdi. Olay günü yine eşine telefon geldiğini, bu yüzden tartıştıklarını anlatan Erdenk ise şöyle konuştu: "Eşim bana 'Senden boşanmak istiyorum' dedi. Hakaret etmeye başladı. Yanına gittiğimde balkona çıkıp bağırmaya başladı. Bastonlardan birini aşağı attı. Ben komşulara rezil olmamak için eşimi susturmak amacıyla ağzını sıkıca kapattım. Birlikte balkonun zeminine düştük. Başörtüsü başından sıyrılmıştı. Bilerek başörtüsüyle ağzını kapatmadım. Niyetim eşimi sadece susturmaktı. Eşim hareketsiz kalmıştı." Yaşlı adam tutuklandı. Dün görülen karar duruşmasında Ali Erdenk, öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia etti. Eşine 'Hanım namusumu şerefimirezil etme' dediğini söyleyen Erdenk, "Öldürmek istemedim" diye konuştu. Avukatı Fatih Mehmet Ünal da müvekkilinin beraatını istedi. Ali Erdenk'i önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, cezayı takdir indirimiyle ömür boyu hapse düşürdü. Erdenk,hükümle birlikte tutuklandı.
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