Vali Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Adana'daki terör saldırısını, terör örgütü PKK'ya bağlı TAK örgütünün üstlendiğine dair bize ulaşan bilgiler var. Sonuçta terör saldırısını yapan PKK'dır. PKK ile TAK aynı örgüttür." dedi.

TAK ile PKK'nın farkları bulunmadığını ifade eden Demirtaş, terör saldırısını PKK'nın yaptığını aktardı.

Adana Valiliği otoparkında 24 Kasım'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmiş, patlamada Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde geçici işçi olarak görev yapan Gökhan Aygül ile OHAL bürosunda memur olarak çalışan Kadir Kırbaç yaşamını yitirmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı sonucunda valilik binasında hasar oluşmuş ve çok sayıda araç da kullanılamaz hale gelmişti.