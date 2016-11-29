6 hain adliyede

Kanlı darbe girişiminin ardından FETÖ'ye bağlı teröristler bir bir enselendi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda son olarak Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Öyle ki örgüte askeri öğrenci yetiştirdikleri tespit edilen aralarında öğretmen, avukat ve psikologların olduğu 6 örgüt üyesi yakalandı. Şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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