Yol Durumu
  1. 4 DEAŞ’lı öldürüldü
  2. Antalya’da terör avı

6 hain adliyede

6 hain adliyede
Kanlı darbe girişiminin ardından 'ye bağlı teröristler bir bir enselendi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda son olarak 'ta belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Öyle ki örgüte askeri öğrenci yetiştirdikleri tespit edilen aralarında öğretmen, avukat ve psikologların olduğu 6 örgüt üyesi yakalandı. Şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: ,
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar