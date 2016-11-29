Yol Durumu
  1. Mandalinalı patlayıcı
  2. 6 hain adliyede

4 ’lı öldürüldü

4 DEAŞ’lı öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırımızı teröristlerden temizlemek için başlattığı , 97'nci gününe girdi. Kritik bölgeleri ve PYD'den temizleyen Mehmetçiğin, 'a ilerleyişi devam etti. 4 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan kalleşlerin düzenlediği saldırıda yaralanan 2 askerimiz de tedavi edilmek üzere Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Etiketler: , ,
  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar