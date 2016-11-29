4 DEAŞ’lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırımızı teröristlerden temizlemek için başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu, 97'nci gününe girdi. Kritik bölgeleri DEAŞ ve PYD'den temizleyen Mehmetçiğin, El Bab'a ilerleyişi devam etti. 4 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan kalleşlerin düzenlediği saldırıda yaralanan 2 askerimiz de tedavi edilmek üzere Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.
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