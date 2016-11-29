330 bulunur millete gidilir

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu devam ederken basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 'AK Parti'yi referanduma itmenin Bahçeli'nin erken seçime yönelik bir siyasi tuzağı olabileceğini' yönündeki sözleri için "Biz kimsenin niyetiyle nasıl hareket edeceğiyle ilgilenmeyiz. Siyaset somut bir şeydir. Meclis'te 330'u bulunca millete gidilir" dedi. İşte Kurtulmuş'un açıklamaları:



Nitelikli işgücünün, yabancı şirket ortaklarının, Türkiye'de faaliyet gösterenlerin, Ar-Ge alanında Türkiye'de çalışmalarda bulunacakların, geçici olarak oturan çalışanlarının özellikle Turkuvaz Kart'tan yararlanacak olanlarla ilgili çalışmalarda sona gelindi.



Hiç kimsenin 'dolar şu hafta, şu noktaya çıkar ya da düşer' deme gücü yoktur. Hatta bu tür paralar üzerinde zaman zaman spekülasyonları yapan çevrelerin dahi böyle bir gücü olmadığını ifade etmek isterim.



Türk ekonomisinin zaafiyetinden kaynaklanmıyor, böyle olduğu için de biz oldukça iyimseriz. Belli bir süre sonra dolar belli bir seviyeye düşecektir. Ama şu gün düşer, şu seviyeye düşer gibi kehanette bulunmanın doğru olmadığı kanaatindeyim.



Türkiye ekonomisi daha önce de test etmiştir. 2008-2009 dönemindeki büyük krizlere rağmen Türkiye ekonomisi bundan etkilenmemiştir.



(El Bab'dakİ saldırı) Rusya, saldırıda bulunan hava araçlarının Rusya'ya ait olmadığını bizzat Putin aracılığıyla teyit etmiştir. Biz bu hava aracının uçak ya da İHA, bunları tespiti, o bölgedeki bütün hareketliliklerin kayıtları var. Teyit yapıldıktan sonra gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Türkiye'nin harekatı gizli kapaklı değil.