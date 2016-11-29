3 iddianame hazırlandı!

FETÖ kanlı darbesinin kritik noktaları olan Gölbaşı, Sincan ve Polatlı'daki olayların fezlekeleri tamamlandı. İlk iddianamedeÖzel Kuvvetleri ele geçirmekisteyen cuntacı GeneralSemih Terzi ve Şehit ÖmerHalisdemir'in, Terzi'yivurması anlatıldı. Öte yandan darbe gecesi Ankara'nın kritik noktalarına yerleştirilmek üzere yola çıkarılan füze rampaları da soruşturmanın en somut delilleri arasında yer aldı.
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