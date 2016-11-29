3 iddianame hazırlandı!

FETÖ kanlı darbesinin kritik noktaları olan Gölbaşı, Sincan ve Polatlı'daki olayların fezlekeleri tamamlandı. İlk iddianamede Özel Kuvvetleri ele geçirmek isteyen cuntacı General Semih Terzi ve Şehit Ömer Halisdemir'in, Terzi'yi vurması anlatıldı. Öte yandan darbe gecesi Ankara'nın kritik noktalarına yerleştirilmek üzere yola çıkarılan füze rampaları da soruşturmanın en somut delilleri arasında yer aldı.