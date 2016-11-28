Zincirleme dehşet!

Korkunç kaza dün İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Taksi sürücüsü Arif Sürer ve Başar Okay'ın kullandığı lüks otomobil kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada şantiyeye giden beton pompasını kullanan Arif Akkuş, duramayarak araçların arasına daldı. Lüks otomobil de taksiye arkadan çarptı. Zincirleme kazada 7 aylık hamile kadın ve eşi yaralandı. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar. polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, yaralı kadını ve eşini yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın şokunu atlatamadığı görülen hamile kadının sık sık karnını tuttuğu görüldü. Akkuş, "Frenler tutmadığı için duramadım. Yaralıların bir şeyi yok, biri de hamileymiş" diye konuştu.