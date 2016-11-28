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Yıldırım sürprizi

Başbakan, taksicilerin davetini geri çevirmedi. Durakta çalan telefona cevap verdi: Ben . Buraya misafirliğe geldim

Yıldırım sürprizi
Başbakan , İstanbul Sağlık Fuarı'nın kapanış programına katıldıktan sonra hasta ziyareti için Bağcılar'daki özel bir hastaneye gitti. Hastane girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, kendisine yapılan çay davetini geri çevirmedi. Bu sırada Mehmet Dinç adlı bir hasta yakını, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan yoğunluktan bahsetti. Yıldırım, bunun üzerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a telefon etti. Başbakan Akdağ'a durumu anlattıktan sonra telefonu Dinç'e verdi. Dinç'i dinleyen Akdağ, sorunla bizzet ilgileneceğini belirtti. Daha sonra Yıldırım bir ilkokul arkadaşının hastanede tedavi gördüğünü öğrendi. Hemen arkadaşı Fikret Türkücü'ye geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Hastane ziyaretinin ardından Başbakan Yıldırım'ın konvoyunu durduran taksiciler, Başbakan'ı taksi durağına davet etti. Yıldırım, gittiği taksi durağında çay içip, taksicilerle yakından ilgilendi. Başbakan, daha sonra durakta çalan telefona cevap verdi. Kendisini tanıyamayan müşteriye, "Buraya misafirliğe geldim. Ben Binali Yıldırım. Hane halkına, herkese selam söyleyin" dedi. Yıldırım'a, hastane ve taksi durağı ziyaretlerinde Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Fahrettin Koca da eşlik etti.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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