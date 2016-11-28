Yıldırım sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Sağlık Fuarı'nın kapanış programına katıldıktan sonra hasta ziyareti için Bağcılar'daki özel bir hastaneye gitti. Hastane girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, kendisine yapılan çay davetini geri çevirmedi. Bu sırada Mehmet Dinç adlı bir hasta yakını, Beyoğlu Göz Eğitimve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan yoğunluktan bahsetti. Yıldırım, bunun üzerine SağlıkBakanı Recep Akdağ'a telefon etti. Başbakan Akdağ'a durumu anlattıktan sonra telefonu Dinç'e verdi. Dinç'i dinleyen Akdağ,sorunla bizzet ilgileneceğinibelirtti. Daha sonra Yıldırım bir ilkokul arkadaşının hastanede tedavi gördüğünü öğrendi. Hemen arkadaşı Fikret Türkücü'ye geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Hastaneziyaretinin ardından BaşbakanYıldırım'ın konvoyunu durdurantaksiciler, Başbakan'ı taksidurağına davet etti. Yıldırım, gittiği taksi durağında çay içip, taksicilerle yakından ilgilendi. Başbakan, daha sonra durakta çalan telefona cevap verdi. Kendisini tanıyamayan müşteriye, "Buraya misafirliğegeldim. Ben Binali Yıldırım. Hanehalkına, herkese selam söyleyin" dedi. Yıldırım'a, hastane ve taksi durağı ziyaretlerinde BaşbakanlıkMüsteşarı Fuat Oktay ve MedipolÜniversitesi Mütevelli HeyetiBaşkanı Fahrettin Koca da eşlik etti.
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