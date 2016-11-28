Yarım saatte 5 ceza yedi!

Kocaeli'de yaşayan Ali Gaygusuz, geçtiğimiz günlerde bir yakının cenaze törenine katılmak için memleketi Sivas'a gitti. Cenaze sonrası evine döndüğünde ise 5 radar cezası yediğini görünce şoka girdi. Cezalardan 3'ünün 2.5 dakika içinde diğer ikisinin de yarım saat sonra kesildiğini öğrenen Gaygusuz, toplam bin 650 TL para cezası ödedi. Ödediği cezaların 4 tanesinin kendisine iade edilmediği takdirde memleketi Sivas'a bir daha gitmeyeceğini söyleyen Ali Gaygusuz, "Aracımla Sivas'a gittim. Yaklaşık 400 TL yakıt parası verdim. Bin 650 TL de radar parası verdim. Yani korkuyorum bir daha Sivas'a gitmekten. Bir yanlışlık varsa düzeltilsin. Yazıktır, günahtır. Her giden 5 ceza yiyecekse yolun sonunda anahtarı polislere teslim edelim daha iyi" diyerek dert yandı.