Yarım saatte 5 ceza yedi!

Kocaeli'de yaşayan AliGaygusuz, geçtiğimiz günlerde biryakının cenaze törenine katılmakiçin memleketi Sivas'a gitti. Cenazesonrası evine döndüğündeise 5 radar cezası yediğinigörünce şoka girdi. Cezalardan3'ünün 2.5 dakika içinde diğerikisinin de yarım saat sonrakesildiğini öğrenen Gaygusuz,toplam bin 650 TL para cezasıödedi. Ödediği cezaların 4 tanesininkendisine iade edilmediği takdirdememleketi Sivas'a bir dahagitmeyeceğinisöyleyenAli Gaygusuz,"Aracımla Sivas'a gittim.Yaklaşık 400 TL yakıt parasıverdim. Bin 650 TL de radarparası verdim. Yani korkuyorumbir daha Sivas'a gitmekten. Biryanlışlık varsa düzeltilsin. Yazıktır,günahtır. Her giden 5 ceza yiyecekseyolun sonunda anahtarıpolislere teslim edelim dahaiyi" diyerek dert yandı.
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