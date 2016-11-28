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Vira Bismillah

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılarla birlikte ‘Vira Bismillah’ dedi. Telsizden ‘Rastgele’ diye seslendi. Avın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi

Vira Bismillah
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da balıkçılarla bir araya geldi. Tarabya Köşkü iskelesinden bir balıkçı teknesine binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer açıklarında avlanan balıkçılara eşlik etti. Telsizden balıkçılara seslenen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizlere sesleniyor. Rastgele diyorum, kazancınız bol olsun, geleceğiniz aydınlık olsun" dedi. Erdoğan, avın ardından tekneden inerken balıkçılarla birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Avın iyi geçtiğini söyleyen Erdoğan "Vatandaşlarıma özellikle balık yeme noktasındaki bu kültürü tavsiye ederim. Balığı az yiyoruz. Balıkçıların da ifadesi o. 'Balık az yeniyor' diyorlar. 'Aslında bizde balık fiyatları düşük' diyorlar ama halde bu fiyatların arttığını da söylüyorlar. Sorunlarını dinledik. Onu da hükümetimizle paylaşacağım" dedi. Erdoğan avın ardından Tarabya Köşkü'ne geçti.

Balıkçılarla ava çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onların sorunlarını dinledi. 1 saat süren avın iyi geçtiğini söyledi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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