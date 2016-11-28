Vicdansızlar

Hayvana şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Antalya'daki kedi vahşetine yenileri eklendi. Kemer'de portakal bahçesine giren kedi, köpek, kirpi ve tavuklar zehirlenerek telef oldu. Pansiyon işletmecisi Recepİtaatli de zehirlenen köpeğini otomobille veterineregötürürken, hayvanı kurtarmak için tuzlu su içirdiğişişeyi yanlışlıklaağzına değdirincehastanelik olduğunusöyledi.
Manisa'daağaçlık alanda ağacaasılmış köpek görenleryetkililere haber verdi. Talihsiz hayvan zabıta ekipleri tarafından asıldığı yerden indirildi. Yapılan incelemede köpeğin boğularak öldüğü tespit edildi. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler de olayı kınayarak, köpeğe tecavüz edildiğini söyledi.
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