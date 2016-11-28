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Vicdansızlar

Manisa’da bir ağaca asılarak edildi. Kemer’de ise kedi, köpek, kirpi ve tavuklar zehirlenerek telef oldu

Vicdansızlar
Hayvana şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Antalya'daki kedi vahşetine yenileri eklendi. Kemer'de portakal bahçesine giren kedi, , kirpi ve tavuklar zehirlenerek telef oldu. Pansiyon işletmecisi Recep İtaatli de zehirlenen köpeğini otomobille veterinere götürürken, hayvanı kurtarmak için tuzlu su içirdiği şişeyi yanlışlıkla ağzına değdirince hastanelik olduğunu söyledi.

Manisa'da ağaçlık alanda ağaca asılmış köpek görenler yetkililere haber verdi. Talihsiz hayvan zabıta ekipleri tarafından asıldığı yerden indirildi. Yapılan incelemede köpeğin boğularak öldüğü tespit edildi. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler de olayı kınayarak, köpeğe tecavüz edildiğini söyledi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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