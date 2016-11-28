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operasyonu

Uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de dün emniyet güçleri, Kayseri Malatya karayolunda bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 9 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, E.A.,R.S.,N.B.'nin yakalanarak gözaltına alındığı, haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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