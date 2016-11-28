Tunceli Aliboğazı'ndaki operasyonda yaralanarak, Elazığ'da tedavi altına alınan askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

2 ASKER AĞIR YARALANDI

Güvenlik güçlerinin Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Aliboğazı Bölgesi'ne geçen hafta başında teröristlere karşı başlattığı hava destekli operasyonu sürüyor. Çemişgezek, Ovacık ve Hozat ilçeleri üçgeninde bulunan Aliboğazı Bölgesi'nde devam eden operasyonlarda şimdiye kadar 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, bu sabah saatlerinde Aliboğazı Vadisi'nin iç kesimlerine ilerleyen özel eğitimli askerlerin üzerine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada açılan ilk ateşte 2 asker ağır yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Bölgedeki terör hedefleri kobra hepikopterleriyle ateş altına alındıktan sonra, yaralı askerler helikopterle alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.