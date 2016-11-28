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Tekno çoban

Tekno çoban
Elazığlı çoban teknolojinin nimetlerinden faydalandı. İnternetten çalmayı bilmediği kaval ezgilerini akıllı telefonuna yükledi. Kurt saldırılarının önüne geçmek içinde köpek havlaması sesi indirdi. Çobanların eskiden büyük sıkıntılar çektiğini söyleyen Kadir Polatcan, "Kaval sesi çalınca hayvan daha iyi otluyor ve etrafımızdan dağılmıyor. Köpek sesini de geceleri hayvanları istirahate çektiğimiz zaman çevredeki kurtların ürkmesi için çalıyoruz" diye konuştu.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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