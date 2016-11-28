Suriyeli sığınmacıların Avrupa hayali yeniden canlandı

Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle evlerini bırakarak farklı yerlere göç etmek zorunda kalanlara en fazla kucak açan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Coğrafi yakınlığı nedeniyle ilk çadır ve konteyner kentlerin kurulduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki merkezlerde kalan sığınmacılar, yeni bir hayata başlamak istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacıların Avrupa'ya geçişi ve sınır kapılarını açmaya yönelik ifadeleri, gerek tam donanımlı kamplarda gerekse kamp dışında sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaşamını sürdüren Suriyelilere umut oldu.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır yardım ve desteklerini esirgemeyen Türkiye'ye misafirperverliği için minnettar olduklarını söyledi.

Avrupa'ya geçişlerine izin verilmesini istediklerini vurgulayan Dede, şunları kaydetti:

"Uluslararası anlamda insanlara sınır kapılarının kapatılması, insan haklarına aykırıdır. Bu kapılar açılmalı, Avrupa ülkelerinde de mülteciler için şartlar daha iyi edilmelidir. Vatandaşlarımız oraya da gidebilmelidir çünkü katliamdan, ölümden kaçıyoruz. Avrupa çok fazla vatandaşımızı almadı ama Türkiye şu ana kadar 3 milyondan fazla Suriyeli aldı. Sadece Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Suriyeli sayısı, çoğu Avrupa ülkesindeki sığınmacıdan daha fazla. Avrupa insan haklarını koruduğunu iddia ediyor ama bunu kendi ülkelerinde uyguluyor, bize gelince uygulamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıları açsın, Avrupa ülkeleri de mülteciler için biraz daha fedakarlık yapsın."

"500 BİNİ AŞKIN KİŞİ GİDER"

Rakka Mahalli Meclis Başkanı Sadi Süveyş de ülkelerindeki iç savaşın ardından sığındıkları Türkiye'de kendilerine her türlü imkanın sunulduğunu dile getirdi.

Karşılaştıkları insani dram nedeniyle Avrupa ülkelerinden de bir şeyler beklediklerini belirten Süveyş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır kapılarını açmalarını istiyoruz. Öyle olunca gitmek isteyen vatandaşlarımız Avrupa'ya ulaşma imkanı bulur. Kapılar açılsa tahminen ilk etapta 500 binin üzerinde muhacir Avrupa'ya gider. Daha iyi bir gelecek için özellikle kültürlü ve genç kesimden olan Suriyeliler Avrupa'ya gitmek istiyor." diye konuştu.