Selfie adaleti!

Davaya konu olan olay iki ay önce Bursa Osmangazi'de meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yerel radyolarda çalışan Nilgün D. (40) internet üzerinden radyo kurmak isteğini arkadaşı Mustafa T.'ye (27) söyledi. Mustafa T. de kendisinin bu işlerle uğraşan arkadaşı Selim A.'ya (38) anlattı. Olay gecesi buluşan üçlü, bir araçla Uludağ yoluna çıktı. BuradaSelim A. ve Nilgün D.alkol aldı. Gece saat01.00 sıralarında,iddiaya göre NilgünD.'nin kabul etmesiüzerine Mustafa T.ile birlikte, SelimA.'nın evine gittiler. Ertesi gün polise giden Nilgün D., iki arkadaşın kendisiyle zorla ilişkiye girdiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa T. ile Selim A. tutuklandı.
KABUSU YAŞADI
Duruşmada ifade veren Selim A. şunları söyledi: "Olay günü üçümüz buluştuk. Uludağ yoluna gittik. Ben ve Nilgün alkol aldık. Eve gideceğimi söyledim. Mustafa benimle kalıyordu. Nilgün, 'Ben de gelirim' dedi. Birlikte evime gittik. Mustafa işi olduğunu söyleyip evden ayrıldı. Nilgün'le rızasıyla birlikte olduk. Aldığım alkolün etkisiyle sızıp kalmışım. Sabah kalktığımda Mustafa ve Nilgün'ü aynı yatakta yatarken gördüm. Daha sonra Nilgün'ü evine bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum." Mustafa T. de "Sabah eve döndüğümde Nilgün'ün Selim'le birlikte olduğunu anladım.
Nilgün, bunu beni kıskandırmak için yapıyordu. Daha öncedenbana sapkınlık derecede bağlılığıvardı" dedi. Mağdur Nilgün D. yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Eve Selim davet etti. Mustafa dışarıya esrar almaya gitti. Ben evden gitmek istedim. 'Öldürürüz' diye tehdit ettiler. Mustafa ve Selim zorla ilişkiye girdi. Ağladım, sinir krizi geçirdim." MustafaT. ile Selim A.'nın avukatları,mahkeme heyetine NilgünD. ve sanıkların olay gecesiçekilen selfie'yi delil olaraksundu. Mahkeme heyeti, Selim A. ile Mustafa T.'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.