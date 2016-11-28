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Selfie adaleti!

Nilgün D.’ye ettikleri iddiasıyla tutuklanan Mustafa T. ve Selim A.’yı ‘samimi selfie’leri kurtardı! Üçlü fotoğrafı delil sayan , kadının tüm itirazına rağmen iki sanığı serbest bıraktı

Selfie adaleti!
Davaya konu olan olay iki ay önce Bursa Osmangazi'de meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yerel radyolarda çalışan Nilgün D. (40) internet üzerinden radyo kurmak isteğini arkadaşı Mustafa T.'ye (27) söyledi. Mustafa T. de kendisinin bu işlerle uğraşan arkadaşı Selim A.'ya (38) anlattı. Olay gecesi buluşan üçlü, bir araçla Uludağ yoluna çıktı. Burada Selim A. ve Nilgün D. alkol aldı. Gece saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre Nilgün D.'nin kabul etmesi üzerine Mustafa T. ile birlikte, Selim A.'nın evine gittiler. Ertesi gün polise giden Nilgün D., iki arkadaşın kendisiyle zorla ilişkiye girdiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa T. ile Selim A. tutuklandı.

KABUSU YAŞADI
Duruşmada ifade veren Selim A. şunları söyledi: "Olay günü üçümüz buluştuk. Uludağ yoluna gittik. Ben ve Nilgün alkol aldık. Eve gideceğimi söyledim. Mustafa benimle kalıyordu. Nilgün, 'Ben de gelirim' dedi. Birlikte evime gittik. Mustafa işi olduğunu söyleyip evden ayrıldı. Nilgün'le rızasıyla birlikte olduk. Aldığım alkolün etkisiyle sızıp kalmışım. Sabah kalktığımda Mustafa ve Nilgün'ü aynı yatakta yatarken gördüm. Daha sonra Nilgün'ü evine bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum." Mustafa T. de "Sabah eve döndüğümde Nilgün'ün Selim'le birlikte olduğunu anladım.

Nilgün, bunu beni kıskandırmak için yapıyordu. Daha önceden bana sapkınlık derecede bağlılığı vardı" dedi. Mağdur Nilgün D. yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Eve Selim davet etti. Mustafa dışarıya esrar almaya gitti. Ben evden gitmek istedim. 'Öldürürüz' diye tehdit ettiler. Mustafa ve Selim zorla ilişkiye girdi. Ağladım, sinir krizi geçirdim." Mustafa T. ile Selim A.'nın avukatları, mahkeme heyetine Nilgün D. ve sanıkların olay gecesi çekilen selfie'yi delil olarak sundu. heyeti, Selim A. ile Mustafa T.'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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