PKK'nın finans kaynaklarına büyük darbe

Kentte terör örgütüne yönelik operasyonlarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Toprak, silahlı mücadelenin yanı sıra terör örgütünün ekonomik kaynaklarına yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü vurguladı.

Toprak, güvenlik güçlerinin terör örgütünün finans kaynaklarına ağır darbe vurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz teröristlere karşı aralıksız bir mücadele yürütüyor. İşin silahlı mücadelesinin yanında tabi ekonomik boyutu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda aldığımız istihbaratlar üzerine Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü birimlerimiz tarafından büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. 25 Kasım'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz, Yüksekova bölgesinde 5 milyon 500 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Yine 26 Kasım'da, Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yapılan operasyonlarda yaklaşık bir milyon 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Bunların toplam değeri yaklaşık 30 milyon lira civarında. Terör örgütü manasında baktığımız zaman büyük bir kayıp. Elimizdeki bilgilere ve resmi rakamlara göre şunu söyleyebiliriz, bu çok önemli ve büyük bir miktar. Bir seferde yakalanan en büyük rakam diyebiliriz."





İki günde yaklaşık 7 milyon paket kaçak sigaranın ele geçiren güvenlik güçlerinin operasyonlarına devam ettiğini dile getiren Toprak, "Yine bir kamyon sigara ele geçirildiği bilgisi geldi. Bu örgüte büyük bir darbedir. Devletimizin kıvanç duyacağı bir şeydir. Ben buradan Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı ekiplerimizi tebrik ediyorum. Çalışmalarımız aynı duyarlılık, aynı hızla devam edecek." diye konuştu.



