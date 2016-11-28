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Muhtara infaz!

Muhtara infaz!
Ağrı'da dün Muhtar Şakir Aktaş, köyde evine yürüdüğü sırada akrabası Yasin Meriç'in silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aktaş, Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturla başlatılırken, muhtarı vuran Yasin Meriç, köye giden jandarma ekiplerine teslim oldu.
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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