Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Malazgirt Belediye Eş BaşkanlarıHalis Coşkun ve Memnune Söylemez ile DBP'li Maşallah Burhanlı, Muş Adliyesi'ndeki sorgularının ardından Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmişlerdi. Bugün sabah saatlerinde sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Coşkun, Söylemez ve Burhanlı, tutuklanarak Muş Cezaevi'ne gönderildi.
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