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tutuklandı

Muş’un Malazgirt ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve ile DBP’li tutuklandı.

Terör destekçisi eş başkanlar tutuklandı
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ile DBP'li , Muş Adliyesi'ndeki sorgularının ardından Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmişlerdi. Bugün sabah saatlerinde sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Coşkun, Söylemez ve Burhanlı, tutuklanarak Muş Cezaevi'ne gönderildi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 00:06
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