Kuzey Irak’ta PKK-Şii ittifakı

Irak’ın kuzeyinde Suriye-Irak sınırını ele geçiren terör örgütüPKK, Türkiye’ye karşı ŞiiHaşdi Şabi militanlarıyla birlikte. Şiilere bölgede yer açan örgüt, karşılığında Sincar’ı ikinci Kandil yapmak istiyor
Terör örgütüPKK, Irak'ın kuzeyindeki kontrolünü ABD desteğiyle birlikte genişletmenin peşinde. Geçen yıl ABD hava desteği ile Barzani'ye bağlı Peşmerge güçlerinin ele geçirdiği Sincar'a konuşlanan terör örgütü, Suriye'nin Haseke kentiyle Irak'ın Suriye sınırındaki Sincar kentini birleştirdi. Suriye-Irak sınırında rahatça hareket edebilen terör örgütü son olarak da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Türkiye'ye karşı ŞiiHaşdi Şabi militanlarıyla ortaklığa girdi. Terör örgütü PKK'nın Sincar, Telafer hattındaki kirli işbirliği IKBY güvenlik birimlerince de tespit edildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Güçleri Sincar Cephesi Sorumlusu Serbest Lezgin, "Haşdi Şabi'nin içindeki bazı grupların, PKK ile işbirliği içinde olduğuna dair bilgimiz var" dedi. Lezgin iki örgütün işbirliği ile ilgili olarak da, "Bunlar, (Haşdi Şabi) bölgede PKK'ya para ve silah yardımında bulunuyor. Burada Irak hükümetinin ne çıkarı olduğunu merak ediyorum. PKK'ya yardım edilmesinin Irak'ın çıkarına olmayacağına inanıyorum" dedi.
PKK BİZİM İÇİN DE TEHDİT
"PKK bizim için bir sorun ve kriz çıkarmadan Şengal (Sincar), Kandil, Süleymaniye, Kerkük, Mahmur ve diğer tüm bölgeleri terk etmelidir. PKK sadece Şengal için değil tüm Kürdistan bölgesi için tehdittir" diyen Lezgin, "Bu sorun yıllardır devam ediyor. PKK'nın, Kürdistan bölgesinin içişlerine müdahalesi yeni değildir. Doğrusu örgütün varlığı bizim için büyük bir problem ve baş ağrısının kaynağıdır" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ayni anda fafalari ezilir
dcle kalkanı elzem bunlar lafdan analamaz sapık
BP PETROL ARTIK BİTTİ.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.