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Irak’ın kuzeyinde Suriye-Irak sınırını ele geçiren , Türkiye’ye karşı militanlarıyla birlikte. Şiilere bölgede yer açan örgüt, karşılığında Sincar’ı ikinci Kandil yapmak istiyor

Kuzey Irak’ta PKK-Şii ittifakı
, Irak'ın kuzeyindeki kontrolünü ABD desteğiyle birlikte genişletmenin peşinde. Geçen yıl ABD hava desteği ile Barzani'ye bağlı Peşmerge güçlerinin ele geçirdiği Sincar'a konuşlanan terör örgütü, Suriye'nin Haseke kentiyle Irak'ın Suriye sınırındaki Sincar kentini birleştirdi. Suriye-Irak sınırında rahatça hareket edebilen terör örgütü son olarak da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Türkiye'ye karşı militanlarıyla ortaklığa girdi. Terör örgütü PKK'nın Sincar, Telafer hattındaki kirli işbirliği IKBY güvenlik birimlerince de tespit edildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Güçleri Sincar Cephesi Sorumlusu Serbest Lezgin, "Haşdi Şabi'nin içindeki bazı grupların, PKK ile işbirliği içinde olduğuna dair bilgimiz var" dedi. Lezgin iki örgütün işbirliği ile ilgili olarak da, "Bunlar, (Haşdi Şabi) bölgede PKK'ya para ve silah yardımında bulunuyor. Burada Irak hükümetinin ne çıkarı olduğunu merak ediyorum. PKK'ya yardım edilmesinin Irak'ın çıkarına olmayacağına inanıyorum" dedi.

PKK BİZİM İÇİN DE TEHDİT
"PKK bizim için bir sorun ve kriz çıkarmadan Şengal (Sincar), Kandil, Süleymaniye, Kerkük, Mahmur ve diğer tüm bölgeleri terk etmelidir. PKK sadece Şengal için değil tüm Kürdistan bölgesi için tehdittir" diyen Lezgin, "Bu sorun yıllardır devam ediyor. PKK'nın, Kürdistan bölgesinin içişlerine müdahalesi yeni değildir. Doğrusu örgütün varlığı bizim için büyük bir problem ve baş ağrısının kaynağıdır" şeklinde konuştu.

SABAH
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 04:10
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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utadi utadi

ayni anda fafalari ezilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 09:28
ihsan ihsan

dcle kalkanı elzem bunlar lafdan analamaz sapık

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.11.2016 09:09
OĞUZ KILI&#199;ARSLAN OĞUZ KILIÇARSLAN

BP PETROL ARTIK BİTTİ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.11.2016 08:02
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