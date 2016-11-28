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Kurtulmuş: AB daha zararlı çıkacak

sonrası açıklamalarda bulunan , AP'nin Türkiye kararına ilişkin olarak "İlişkilerin olumsuz yöne kaymasını istemeyiz ama ilişkilerin olumsuz bir yöne kaymasından, Türkiye'den daha fazla AB'nin zararlı çıkacağını ifade etmek isterim." dedi.

Kurtulmuş: AB daha zararlı çıkacak

Başbakan Yardımcısı ve , toplantısına verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nun kararı ile ilgili olarak, "Liderler toplantısında bu kararın tersine Türkiye ile ilgili olumlu yaklaşımların ortaya konulmasının Avrupa siyasetinin makul tarzı bakımından da önemli ve hayati olduğunu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağ siyasetin Türkiye, göçmen, İslam karşıtı politikalarının Avrupa Parlamentosunu etkilediğinin aşikar olduğunu belirten Kurtulmuş, "Dolayısıyla bu karar, öncelikle Avrupalı siyasetçiler bakımından mahiyeti iyi anlaşılması gereken bir karardır ve Avrupa siyaseti bakımından alarm verici bir niteliktedir." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEN DAHA FAZLA AVRUPA BİRLİĞİ ZARARLI ÇIKACAK"
Kurtulmuş, "Biz ilişkilerin olumsuz bir yöne kaymasını istemeyiz ama ilişkilerin olumsuz bir yöne kaymasından, Türkiye'den daha fazla 'nin zararlı çıkacağını, Avrupa Birliği'nin bu çerçevede Türkiye'den daha çok etkileneceğini de ifade etmek isterim." dedi.

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDAKİ TÜRK ASKERLERE YÖNELİK HAVA SALDIRISI
Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki Türk askerlere yönelik hava saldırısı ile ilgili olarak da Kurtulmuş, "Rusya, açıkça bu saldırıda bulunan hava araçlarının Rusya'ya ait olmadığını bizzat Sayın Putin vasıtasıyla teyit etmiştir. Bu saldıran hava aracının, uçak ya da İHA, bunların tespiti ve o bölgedeki bütün hareketliliklerin hepsinin kayıtları var. Bunlarla ilgili teyit yapıldıktan sonra gerekli girişimlerde bulunulacaktır." açıklamasında bulundu.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI
Yeni anayasa çalışmalarını da değerlendiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"MHP teknik düzeyde 'nin kendisine göndermiş olduğu anayasa değişiklik paketiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda bize resmi olarak da cevaplarını bildirecekler. Sonunda da eğer zaten varsa ortaya çıkan herhangi bir sorun, bunların aşılması bakımından ya da teknik müzakerelerle sorunlar aşılmışsa o zaman liderler düzeyinde son noktayı koyarak hem bunun nasıl parlamentoya gönderileceği hem de bunun takviminin ne olacağı kararlaştırılacaktır. En kısa zamanda sonuca ulaşacağımızı ümit ediyoruz."
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 14:55
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