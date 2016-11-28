Kılıçdaroğlu’na devlet koruması

Ana muhalefet partisi CHP'nin terör örgütü FETÖ konusundaki tavrı tabanını kızdırdı. CHPlideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, isyan bayrağını açtı. KardeşKılıçdaroğlu, CHP'yi FETÖ operasyonları konusunda duyarsız kalmakla suçladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kanlı örgüte karşı verdiği mücadeleyi desteklediğini söyleyen Celal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin FETÖ'cülerden temizlenmesi ve Didim Belediyesi'nin yolsuzluklarına dikkat çekmek için 25 Kasım'da Aydın Söke'den Didim'e doğru yürüyüş başlattı. Eline aldığı 'FETÖ'cüler abimi dekandırmışlar' yazılı pankartla poz veren Celal Kılıçdaroğlu, yürüyüşe devam ettiği için tehdit telefonları almaya başladı. Bugün Didim'e ulaşarak yürüyüşü noktalayacak olan Kılıçdaroğlu, "Didim Belediye Başkanı'nın FETÖ ile bağlantıları belgeleriyle ortadayken bununla ilgili herhangi bir girişim olmadı. Bu süreçte ölüm tehditleri aldım. Hem CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, hem de Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın korumaları beni ölümle tehdit etti. Aldığım tehditler artık canıma tak etti. Bu nedenle yürüyüşün ardından evimde ölüm orucuna başlayacağım. Amacım Didim Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerdeki FETÖ'cülerin devlete hesap vermesi" ifadelerini kullandı. Aldığı ölüm tehditleri nedeniyle Celal Kılıçdaroğlu polis korumasına alındı. Güvenlik güçleri eşliğinde yürüyüşünü sürdüren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin FETÖ'cülerden temizlenmesi için ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini beklediğini açıkladı.
BÜYÜK DESTEK
Yürüyüşünü bugün Didim'de sonlandıracak olan Celal Kılıçdaroğlu, yol boyunca sevgi ve destekle karşılaştığını belirtti. Didim Belediyesi'nde FETÖ'cülerin yoğun olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan cevap gecikmedi. Atabay, "Hiç kimseden korkumuz yok. Çünkü biz çiğ yemedik, hiç kimseyle de bir ilişkimiz yok" dedi.
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