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’ya ağır darbe

’nın şehir yapılanması ’nın Türkiye sorumlusu , sahte kimlik ile Almanya’ya kaçmak isterken İstanbul’da yakalandı

KCK’ya ağır darbe
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nın Türkiye sorumlusu olan 'ın yurt dışına kaçacağı istihbaratı üzerine İstanbul Atatürk Havalimanı'nda önlem aldı. Dün saat 18.00 sıralarında operasyonu başlatan ekipler uçakla ile Almanya'ya gitmek isteyen Sara Aktaş'ı kıskıvrak yakalandı. Sara Aktaş'ın üzerinden Ruken Şahin adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Zanlı, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık raporu alan Aktaş, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine getirildi. Emniyette sorgulanmaya başlanan teröristin, adliyeye sevkedileceği açıklandı.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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