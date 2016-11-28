KCK’ya ağır darbe

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KCK'nın Türkiye sorumlusu olan Sara Aktaş'ın yurt dışına kaçacağı istihbaratı üzerine İstanbulAtatürk Havalimanı'nda önlem aldı. Dün saat 18.00 sıralarında operasyonu başlatan ekipler uçakla ile Almanya'ya gitmek isteyen Sara Aktaş'ı kıskıvrak yakalandı. Sara Aktaş'ınüzerinden Ruken Şahin adınadüzenlenmiş sahte kimlik elegeçirildi. Zanlı, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık raporu alan Aktaş, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine getirildi. Emniyette sorgulanmaya başlanan teröristin, adliyeye sevkedileceği açıklandı.
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